В харьковском аэропорту можно будет сделать ПЦР-тест на COVID-19

Если результат тестирования будет негативным, пассажиры рейсов, прибывающих из "красной" зоны, смогут досрочно завершить самоизоляцию, сообщили в аэропорту Харькова.

С 18 июля в Международном аэропорту Харьков начнет работать пункт ПЦР-тестирования на COVID-19, об этом сообщила пресс-служба аэропорта 17 июля в Facebook.

При негативном результате пассажиры рейсов, прибывающих из стран "красной" зоны, смогут досрочно завершить самоизоляцию.

В течение 24 часов после проведения теста лаборатория внесет результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. Эта информация будет автоматически синхронизирована с сервисом "Дій вдома". Приложение "Дій вдома" уведомит пассажира о возможности прекращения самоизоляции, пояснили в пресс-службе.

Стоимость тестирования составит 1800 грн с 8.00 до 21.59 и 2100 грн с 22.00 до 7.59. Оплатить тестирование пассажиры смогут наличными или банковской картой.

16 июля во львовском аэропорту открылся пункт ПЦР-тестирования на выявление коронавирусной инфекции. 23 пассажира рейса Лондон – Львов изъявили желание пройти исследование.

11 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пассажирам, прибывшим в Украину через аэропорты Львова и Киева, будут делать ПЦР-тесты на коронавирус в здании аэровокзалов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных.