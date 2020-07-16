Во львовском аэропорту открылся пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

В Международном аэропорту Львов начали проводить ПЦР-тестирование для досрочного прекращения самоизоляции лиц, которые пересекли границу Украины.

У пассажиров, прилетевших во Львов, с сегодняшнего дня появилась возможность проходить ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции для досрочного прекращения самоизоляции, об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Львов в Facebook 16 июля.

23 человека рейса Лондон – Львов изъявили желание пройти ПЦР-тесты в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут, отмечено в сообщении.

По информации пресс-службы, исследование проводит лаборатория "Унілаб", установившая пункт ПЦР-тестирования. Для анализа берут мазок из носа или рта человека. Оплатить тест можно только через сайт лаборатории.

Пассажирам, прибывшим в Украину через аэропорты Львова и Киева, будут делать ПЦР-тесты на коронавирус в здании аэровокзалов, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий 11 июля.

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек. С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 умерли.