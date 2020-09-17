От COVID-19 в мире выздоровело более 20 млн человек

Во всем мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло почти 940 тыс. человек.

К утру 17 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 763 811 человек (+284 тыс. человек за последние сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 939 456 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 20 225 145.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там равно 6 629 880. Из них умерло 196 752, излечилось – 2 525 573.

В Индии, которая находится на втором месте, 5 020 359 заболевших, 82 066 умерших и 3 942 360 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных – 4 419 083, умерло 134 106 человек, выздоровело – 3 845 464.

Четвертое место занимает Россия: 1 075 485 заболевших и 18 853 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 738 020 и 30 927 умерших, 736 377 и 23 478 погибших соответственно.

В Мексике, ЮАР и Испании количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Аргентине – 500 тыс.

В Чили, Франции и Иране заболело свыше 400 тыс. человек. В Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии, Пакистане и Ираке заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.