Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от COVID-19. Об этом 16 сентября говорится на его странице в Facebook.

Патриарх получил отрицательный результат теста на коронавирус.

"Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии", – говорится в сообщении.

В ближайшее время Филарет продолжит проводить богослужения.

О госпитализации 91-летнего Филарета с коронавирусной инфекцией стало известно 4 сентября. На следующий день в УПЦ КП сообщили, что у почетного патриарха ПЦУ диагностировали воспаление легких.

По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше). С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (рекордные +1514 за сутки), умерло 3340 (+76).