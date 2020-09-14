Верещук против переноса даты местных выборов из-за коронавируса

Даже если выборы перенести на январь, в ситуации с распространием коронавирусной инфекции ничего не изменится, поэтому проводить голосование нужно в предусмотренные Радой сроки, убеждена нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Есть определенный законом срок, когда должны проводиться местные выборы, давайте будем его придерживаться Скриншот: Україна 24 / YouTube

Народный депутат от фракции "Слуга народа", потенциальный кандидат от этой партии в мэры Киева Ирина Верещук заявила в эфире телеканала "Украина 24", что она против возможного переноса даты проведения местных выборов.

"Я не верю, что парламент проголосует за перенос выборов. COVID-19 не пройдет 25 октября, и даже если выборы перенести на ноябрь, декабрь или январь, ничего не изменится. Есть определенный законом срок, когда должны проводиться местные выборы, давайте будем его придерживаться. Выборы нужно проводить", – сказала она.

Нардеп добавила, что необходимо обеспечить безопасность всех участников голосования, в том числе проводить дезинфекцию и соблюдать социальную дистанцию.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. В последние два дня фиксировали более 3 тыс. заболевших. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 150 тыс.

По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к дате местных выборов количество случаев коронавируса в стране может вырасти до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.

Член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый рассаказал, что в связи со сложной эпидемической обстановкой пропускать людей на избирательные участки будут в контролируемом количестве и только при наличии защитных средств.

Правительство Украины 14 сентября утвердило противоэпидемические меры для местных выборов: на входе в избирательные участки будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг, в помещениях для голосования установят антисептики для рук и предусмотрят места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.