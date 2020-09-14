Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела

Украинская и голливудская актриса Иванна Сахно, которая весной переболела CDOVID-19, заявила, что уже после выздоровления у нее появилась пневмония. Об этом она рассказала в интервью передаче "Світське життя" на канале "1+1".
По словам актрисы, ей понадобилось два месяца, чтобы организм полностью справился с заражением.
"Поэтому сейчас пытаюсь быть осторожной, потому что этот вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела", – рассказала актриса.
Она подчеркнула, что после выздоровления продолжает пользоваться антисептиком, маской и принимает витамин С.
Иванна Сахно родилась в Киеве в 1997 году. В 2012 году вместе с семьей она переехала в США.
Сахно известна украинскому зрителю по ролям в ситкоме "Леся+Рома" и биографической ленте "Иван Сила". Она также снималась в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и в голливудской экшн-комедии "Шпион, который меня кинул".
О том, что у нее коронавирус, Сахно рассказала 21 марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на 14 сентября в мире зарегистрировано, более 29 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов – 924 тыс.
В Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 156 797, число связанных с COVID-19 смертей достигло 3211.