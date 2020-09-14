Переболевшая COVID-19 Иванна Сахно: Вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела

Переболевшая COVID-19 украинская и голливудская актриса Иванна Сахно рассказала, почему продолжает пользоваться масками и антисептиком в общественных местах.

Украинская и голливудская актриса Иванна Сахно, которая весной переболела CDOVID-19, заявила, что уже после выздоровления у нее появилась пневмония. Об этом она рассказала в интервью передаче "Світське життя" на канале "1+1".

По словам актрисы, ей понадобилось два месяца, чтобы организм полностью справился с заражением.

"Поэтому сейчас пытаюсь быть осторожной, потому что этот вирус может быть даже у тех, кто имеет антитела", – рассказала актриса.

Она подчеркнула, что после выздоровления продолжает пользоваться антисептиком, маской и принимает витамин С.

Иванна Сахно родилась в Киеве в 1997 году. В 2012 году вместе с семьей она переехала в США.

Сахно известна украинскому зрителю по ролям в ситкоме "Леся+Рома" и биографической ленте "Иван Сила". Она также снималась в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и в голливудской экшн-комедии "Шпион, который меня кинул".

О том, что у нее коронавирус, Сахно рассказала 21 марта.