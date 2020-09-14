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ОБЩЕСТВО

Соблюдать дистанцию и прийти со своей ручкой. Кабмин Украины утвердил порядок проведения местных выборов

Правительство Украины определило порядок проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса. Всех, кто будет заходить на избирательные участки 25 октября, ожидает температурный скрининг и опрос о самочувствии. Об этом сообщил правительственный портал.

Отдельные части избирательных урн будут обрабатываться с предосторожностями, чтобы внутрь не попала жидкость
Отдельные части избирательных урн будут обрабатываться с предосторожностями, чтобы внутрь не попала жидкость
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Правительство Украины 14 сентября на внеочередном заседании утвердило противоэпидемические меры, которые должны соблюдаться во время организации и проведения местных выборов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

На входе в избирательные участки будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг. В помещениях для голосования установят антисептики для рук и места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, сказано в сообщении.

"В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее одного метра. Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней", – отметили в пресс-службе.

Кабмин рекомендовал во время голосования использовать мебель, которую можно продезинфицировать, использование ткани на столах запретили. Члены избирательной комиссии должны находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга или они могут применять физические барьеры, например прозрачные экраны.

В ходе голосования рекомендовано проводить дезинфекцию поручней, сидений, дверных ручек не реже одного раза в два часа, а влажную уборку – не реже одного раза в четыре часа.

"Обрабатывать отдельные части избирательных урн можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны", – подчеркнули в Кабмине.

Избирателям рекомендовали обработать руки антисептиками перед входом в помещение, на участке находиться в респираторе или защитной маске. Члены избиркомов могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Гражданам Украины советуют не брать детей на избирательные участки и пользоваться личной ручкой.

"Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции). В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающие голосование по месту пребывания, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты", – подчеркнули в правительстве.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Украина, Кабинет Министров, местные выборы, голосование, пандемия, коронавирус
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