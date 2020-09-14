Яценюк о постановлении о выборах: Переголосование под российским давлением категорически неприемлемо

Депутаты Верховной Рады, которые по требованию России проголосуют за изменение постановления о местных выборах, тем самым признают, что представляют не украинский парламент, а являются депутатами российской Думы. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Яценюк считает, что внесение изменений в постановление о местных выборах под российским давлением категорически неприемлемо Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Внесение под российским давлением изменений в постановление о местных выборах для того, чтобы они могли состояться на оккупированных территориях, категорически неприемлемо. Об этом заявил экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

По его словам, условия для проведения выборов в Украине определены национальным законодательством, а действующее постановление соответствует закону о деоккупации.

"Наша политическая сила и я лично не позволили внести упоминание о Минских соглашениях в текст этого закона и легитимизировать их в украинском законодательстве. Поэтому этот закон четко определяет: выборы на временно оккупированных территориях будут проведены только тогда, когда там не будет россиян", – заявил он.

Внесение антиконституционных и незаконных изменений в постановление об украинских выборах будет означать, что Россия диктует условия Украине, подчеркнул экс-премьер.

"Это будут выборы на оккупированных территориях под дулами российских автоматов и под контролем фээсбэшников. Законные выборы состоятся, но тогда, когда Украина возобновит контроль над территориями, свободными от российских вооруженных формирований", – сказал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.