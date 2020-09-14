Яценюк о постановлении о выборах: Переголосование под российским давлением категорически неприемлемо

Внесение под российским давлением изменений в постановление о местных выборах для того, чтобы они могли состояться на оккупированных территориях, категорически неприемлемо. Об этом заявил экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.
По его словам, условия для проведения выборов в Украине определены национальным законодательством, а действующее постановление соответствует закону о деоккупации.
"Наша политическая сила и я лично не позволили внести упоминание о Минских соглашениях в текст этого закона и легитимизировать их в украинском законодательстве. Поэтому этот закон четко определяет: выборы на временно оккупированных территориях будут проведены только тогда, когда там не будет россиян", – заявил он.
Внесение антиконституционных и незаконных изменений в постановление об украинских выборах будет означать, что Россия диктует условия Украине, подчеркнул экс-премьер.
"Это будут выборы на оккупированных территориях под дулами российских автоматов и под контролем фээсбэшников. Законные выборы состоятся, но тогда, когда Украина возобновит контроль над территориями, свободными от российских вооруженных формирований", – сказал он.
Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В проекте народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры пункт 4 изложен в иной редакции: "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ".
Во время заседания ТКГ 19 августа экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.
11 сентября Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление.