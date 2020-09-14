Украина на нормандской встрече не обещала пересмотреть закон о местных выборах – Ермак

Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах на встрече в нормандском формате советников глав правительств не было. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Україна 24".
Так глава Офиса президента Украины прокомментировал слова советника президента России Владимира Путина Дмитрия Козака о том, что Украина якобы согласилась пересмотреть постановление о местных выборах.
"Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.
По словам главы ОПУ, Украина только проинформировала других участников встречи о том, что 28 июля в Верховной Раде зарегистрировано постановление, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах. В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение парламента, где будет решаться его судьба, сказал Ермак.
Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В проекте Качуры пункт 4 изложен в иной редакции: "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.
Во время заседания ТКГ 19 августа Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.
11 сентября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.