Украина на нормандской встрече не обещала пересмотреть закон о местных выборах – Ермак

Во время встречи советников глав правительств "Нормандской четверки" украинская сторона не обещала внести изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что Украина на нормандской встрече советников глав государств не соглашалась на пересмотр постановления о местных выборах для проведения их на оккупированной территории Донбасса president.gov.ua

Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах на встрече в нормандском формате советников глав правительств не было. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Україна 24".

Так глава Офиса президента Украины прокомментировал слова советника президента России Владимира Путина Дмитрия Козака о том, что Украина якобы согласилась пересмотреть постановление о местных выборах.

"Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.

По словам главы ОПУ, Украина только проинформировала других участников встречи о том, что 28 июля в Верховной Раде зарегистрировано постановление, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах. В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение парламента, где будет решаться его судьба, сказал Ермак.