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Украина на нормандской встрече не обещала пересмотреть закон о местных выборах – Ермак

Во время встречи советников глав правительств "Нормандской четверки" украинская сторона не обещала внести изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что Украина на нормандской встрече советников глав государств не соглашалась на пересмотр постановления о местных выборах для проведения их на оккупированной территории Донбасса
Ермак сообщил, что Украина на нормандской встрече советников глав государств не соглашалась на пересмотр постановления о местных выборах для проведения их на оккупированной территории Донбасса
president.gov.ua

Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах на встрече в нормандском формате советников глав правительств не было. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Україна 24".

Так глава Офиса президента Украины прокомментировал слова советника президента России Владимира Путина Дмитрия Козака о том, что Украина якобы согласилась пересмотреть постановление о местных выборах.

"Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.

По словам главы ОПУ, Украина только проинформировала других участников встречи о том, что 28 июля в Верховной Раде зарегистрировано постановление, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах. В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение парламента, где будет решаться его судьба, сказал Ермак.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В пункте 4 сказано, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся из-за невозможности их организации; они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 

В проекте Качуры пункт 4 изложен в иной редакции: "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.

Во время заседания ТКГ 19 августа Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, оккупация, Дмитрий Козак, агрессия, нормандский формат, местные выборы, Андрей Ермак
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