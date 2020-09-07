Открытые списки, второй тур, гендерные квоты. Как будут проходить местные выборы 2020 по новому законодательству. Главное

Когда состоятся местные выборы?

15 июля Верховная Рада Украины назначила местные выборы в стране на 25 октября 2020 года. Избирательный процесс стартовал 5 сентября.

Кого будут выбирать украинцы?

Первые выборы пройдут в 1437 объединенных территориальных общинах. Украинцы будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Также пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Поскольку в Украине состоялось укрупнение районов (их теперь стало 136 вместо 490), пройдут также первые выборы в райсоветы в 119 районах (выборы не будут проводиться на временно оккупированных территориях).

Фото: EPA

Гражданская сеть "Опора" отмечает, что реформа децентрализации не предусматривала районных советов, поскольку полномочия передаются территориальным общинам, но нардепы не успели внести изменения в Конституцию Украины до выборов.

Как сообщает ЦИК, в населенных пунктах, где проживает менее 75 тыс. избирателей, местного голову будут избирать простым большинством голосов. Если два и более кандидата наберут одинаковое количество голосов, будет назначено повторное голосование (второй тур).

В населенных пунктах с более чем 75 тыс. избирателей победителем выборов станет тот, кто наберет 50% и более голосов (ранее этот порог был установлен на уровне 90 тыс. избирателей). Если в первом туре ни один кандидат не набрал половины и более голосов, возможен второй тур. Тогда за кресло мэра будут соревноваться два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Инфографика: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходит с 15-го по 24 сентября.

Инфографика: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

В общинах до 10 тыс. избирателей выборы в местные советы будут проходить по многомандатной мажоритарной системе. Там могут баллотироваться как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы. При этом они не обязательно должны быть членами партии, но она должна утвердить их кандидатуры на конференции или выборах.

Территория общины делится на округа, в каждом из которых будет избираться от двух до четырех депутатов. В местный совет проходят депутаты, которые получают наибольшее количество голосов избирателей своего округа.

В общинах с более чем 10 тыс. избирателей баллотироваться смогут только кандидаты от партий (члены политсилы или беспартийные).

Участвовать в распределении депутатских мандатов будут партии, которые преодолеют пятипроцентный избирательный барьер в пределах округа, охватывающего территорию всего города, района или области.

Как формируются избирательные округа?

Выборы местных депутатов пройдут в территориальных избирательных округах (ТИО), на которые будет поделена территория города, района или области, отмечает "Опора".

Количество таких ТИО зависит от количественного состава местного совета: чем больше депутатов, тем больше округов. Ориентировочное количество ТИО определяется по унифицированной схеме: число депутатов соответствующего совета надо разделить на 10. Например, в городе, где местный совет насчитывает 42 депутата, будет создано ориентировочно четыре округа. Допускается отклонение от среднего количества не более чем на два округа.

Все образованные в городе, районе или области территориальные избирательные округа входят в единый многомандатный избирательный округ, который охватывает пределы этого города, района или области.

Инфографика: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Что такое открытые списки и квота в 25%?

Принятые 16 июля изменения в Избирательный кодекс распространили систему открытых списков на общины с количеством избирателей от 10 тыс. (до этого было от 90 тыс.) Как указано выше, там в местные советы не могут баллотироваться самовыдвиженцы.

Также парламент сохранил избирательную квоту в 25%, хотя ее предлагали снизить до 5%.

Избирательная квота – это количество голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата. Для ее определения общее количество голосов за партии, которые получили от 5%, делят на количество мандатов (кроме первых номеров, прошедших в совет партий). Например, если в совете 120 мест и пятипроцентный барьер преодолело пять партий, за которые проголосовало 55 тыс. избирателей, то избирательная квота определяется по формуле 55 000 / 115 мандатов (минус пять гарантированных мест для прошедших партий) = 478 голосов.

Кандидату для признания его избранным нужно получить не менее 25% избирательной квоты. Таких кандидатов разместят в начале списка в порядке убывания количества голосов. При равном числе голосов очередь кандидатов будут формировать так, как на момент баллотирования определила партия.

После кандидатов, которые преодолели квоту в 25%, остальные размещаются в списке в очередности, определенной партией.

"Высокий процент избирательной квоты фактически превращает открытые списки в закрытые: избиратели своими голосами минимально будут влиять на порядок расположения кандидатов в списке, тогда как наибольшее влияние будет иметь партия", – подчеркивали в "Опоре".





Как будут формироваться списки партий и что такое гендерная квота?

Партия должна утвердить единый избирательный список для выборов в определенный совет. Количество кандидатов не должно превышать число депутатов совета.

Кандидаты из единого списка, кроме №1, включаются в территориальные списки – по одному списку на каждый ТИО. В территориальном списке может быть от пяти до 12 фамилий.

Кандидат из единого списка может быть включен только в один территориальный список.

Инфографика: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Согласно новому избирательному законодательству, при формировании списков гендерная квота стала обязательной: в каждой пятерке должно быть не менее двух представителей противоположного пола. Избирательная комиссия имеет право отказать в регистрации списка партии в случае несоблюдения гендерной квоты.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по открытым спискам?

Большинство избирателей на участке получат четыре бюллетеня: для голосования за местного голову, депутатов местного совета, депутатов районного совета и депутатов областного совета. В некоторых городах украинцы будут избирать еще и депутатов районных в городах советов и должны будут поставить отметки в пяти бюллетенях.

В бюллетене для голосования по открытым спискам будет две части: в первой – перечень партий, во второй – кандидаты от этих политсил.

Нужно будет поставить отметку напротив партии, которую вы выбираете, и указать номер кандидата от этой партии. Голос за партию и конкретного кандидата от нее считается как один. Как отметили в ЦИК, если избиратель поставит отметку напротив партии, но номер кандидата будет написан неразборчиво, будет считаться, что он проголосовал только за список политсилы.

Фото: oporaua.org

"Голосовать за кандидата не обязательно, но тогда открытые списки превратятся в обычную партийную систему... Вписывая номер кандидата, мы повышаем его шансы стать депутатом. Мы, а не партийные лидеры. Пропорциональная система с открытыми списками именно так и работает", – отмечает "Опора".

На сколько должностей может баллотироваться один кандидат?

Согласно новому Избирательному кодексу, один кандидат может баллотироваться на две должности на одном уровне, например, в городской совет и на должность городского головы, или идти в советы не более двух уровней, например, в поселковый и районный. То есть один кандидат может присутствовать максимум в двух бюллетенях.

Как сменить избирательный адрес?

Избиратель может обратиться с заявлением в отдел Госреестра избирателей и сменить избирательный адрес на тот, где он фактически проживает. Подтверждающих документов предоставлять не нужно. Сделать это можно до 10 сентября включительно (пятый день с момента старта избирательной кампании).

При этом если ваш адрес, скорее всего, изменится к следующим выборам, то лучше разово сменить место голосования перед этими выборами, советуют в "Опоре"

Как сообщили в Центризбиркоме 3 сентября, заявления об изменении избирательного адреса подали 24 906 граждан, из них 12 902 сделали это онлайн (для этого нужно получить электронную цифровую подпись и заполнить заявление на сайте Госреестра избирателей).

Пандемия коронавируса и выборы

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к местным выборам количество случаев коронавируса в стране может вырасти в три раза, до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.

30 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в Украине состоятся даже в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Голосование могут отменить только в случае введения чрезвычайного положения.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в "красной" зоне [по распространению коронавируса]. Мы сейчас наработали все рекомендации, в качестве примера брали [президентские] выборы в Польше (они состоялись в июне – июле 2020 года. – "ГОРДОН")", – сказал Ляшко.