Открытые списки, второй тур, гендерные квоты. Как будут проходить местные выборы 2020 по новому законодательству. Главное

Когда состоятся местные выборы?
15 июля Верховная Рада Украины назначила местные выборы в стране на 25 октября 2020 года. Избирательный процесс стартовал 5 сентября.
Кого будут выбирать украинцы?
Первые выборы пройдут в 1437 объединенных территориальных общинах. Украинцы будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Также пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Поскольку в Украине состоялось укрупнение районов (их теперь стало 136 вместо 490), пройдут также первые выборы в райсоветы в 119 районах (выборы не будут проводиться на временно оккупированных территориях).
Гражданская сеть "Опора" отмечает, что реформа децентрализации не предусматривала районных советов, поскольку полномочия передаются территориальным общинам, но нардепы не успели внести изменения в Конституцию Украины до выборов.
Как сообщает ЦИК, в населенных пунктах, где проживает менее 75 тыс. избирателей, местного голову будут избирать простым большинством голосов. Если два и более кандидата наберут одинаковое количество голосов, будет назначено повторное голосование (второй тур).
В населенных пунктах с более чем 75 тыс. избирателей победителем выборов станет тот, кто наберет 50% и более голосов (ранее этот порог был установлен на уровне 90 тыс. избирателей). Если в первом туре ни один кандидат не набрал половины и более голосов, возможен второй тур. Тогда за кресло мэра будут соревноваться два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходит с 15-го по 24 сентября.
В общинах до 10 тыс. избирателей выборы в местные советы будут проходить по многомандатной мажоритарной системе. Там могут баллотироваться как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы. При этом они не обязательно должны быть членами партии, но она должна утвердить их кандидатуры на конференции или выборах.
Территория общины делится на округа, в каждом из которых будет избираться от двух до четырех депутатов. В местный совет проходят депутаты, которые получают наибольшее количество голосов избирателей своего округа.
В общинах с более чем 10 тыс. избирателей баллотироваться смогут только кандидаты от партий (члены политсилы или беспартийные).
Участвовать в распределении депутатских мандатов будут партии, которые преодолеют пятипроцентный избирательный барьер в пределах округа, охватывающего территорию всего города, района или области.
Как формируются избирательные округа?
Выборы местных депутатов пройдут в территориальных избирательных округах (ТИО), на которые будет поделена территория города, района или области, отмечает "Опора".
Количество таких ТИО зависит от количественного состава местного совета: чем больше депутатов, тем больше округов. Ориентировочное количество ТИО определяется по унифицированной схеме: число депутатов соответствующего совета надо разделить на 10. Например, в городе, где местный совет насчитывает 42 депутата, будет создано ориентировочно четыре округа. Допускается отклонение от среднего количества не более чем на два округа.
Все образованные в городе, районе или области территориальные избирательные округа входят в единый многомандатный избирательный округ, который охватывает пределы этого города, района или области.
Что такое открытые списки и квота в 25%?
Принятые 16 июля изменения в Избирательный кодекс распространили систему открытых списков на общины с количеством избирателей от 10 тыс. (до этого было от 90 тыс.) Как указано выше, там в местные советы не могут баллотироваться самовыдвиженцы.
Также парламент сохранил избирательную квоту в 25%, хотя ее предлагали снизить до 5%.
Избирательная квота – это количество голосов избирателей, необходимых для получения одного депутатского мандата. Для ее определения общее количество голосов за партии, которые получили от 5%, делят на количество мандатов (кроме первых номеров, прошедших в совет партий).
Например, если в совете 120 мест и пятипроцентный барьер преодолело пять партий, за которые проголосовало 55 тыс. избирателей, то избирательная квота определяется по формуле 55 000 / 115 мандатов (минус пять гарантированных мест для прошедших партий) = 478 голосов.
Кандидату для признания его избранным нужно получить не менее 25% избирательной квоты. Таких кандидатов разместят в начале списка в порядке убывания количества голосов. При равном числе голосов очередь кандидатов будут формировать так, как на момент баллотирования определила партия.
После кандидатов, которые преодолели квоту в 25%, остальные размещаются в списке в очередности, определенной партией.
"Высокий процент избирательной квоты фактически превращает открытые списки в закрытые: избиратели своими голосами минимально будут влиять на порядок расположения кандидатов в списке, тогда как наибольшее влияние будет иметь партия", – подчеркивали в "Опоре".
Как будут формироваться списки партий и что такое гендерная квота?
Партия должна утвердить единый избирательный список для выборов в определенный совет. Количество кандидатов не должно превышать число депутатов совета.
Кандидаты из единого списка, кроме №1, включаются в территориальные списки – по одному списку на каждый ТИО. В территориальном списке может быть от пяти до 12 фамилий.
Кандидат из единого списка может быть включен только в один территориальный список.
Согласно новому избирательному законодательству, при формировании списков гендерная квота стала обязательной: в каждой пятерке должно быть не менее двух представителей противоположного пола. Избирательная комиссия имеет право отказать в регистрации списка партии в случае несоблюдения гендерной квоты.
Как будет выглядеть бюллетень для голосования по открытым спискам?
Большинство избирателей на участке получат четыре бюллетеня: для голосования за местного голову, депутатов местного совета, депутатов районного совета и депутатов областного совета. В некоторых городах украинцы будут избирать еще и депутатов районных в городах советов и должны будут поставить отметки в пяти бюллетенях.
В бюллетене для голосования по открытым спискам будет две части: в первой – перечень партий, во второй – кандидаты от этих политсил.
Нужно будет поставить отметку напротив партии, которую вы выбираете, и указать номер кандидата от этой партии. Голос за партию и конкретного кандидата от нее считается как один. Как отметили в ЦИК, если избиратель поставит отметку напротив партии, но номер кандидата будет написан неразборчиво, будет считаться, что он проголосовал только за список политсилы.
"Голосовать за кандидата не обязательно, но тогда открытые списки превратятся в обычную партийную систему... Вписывая номер кандидата, мы повышаем его шансы стать депутатом. Мы, а не партийные лидеры. Пропорциональная система с открытыми списками именно так и работает", – отмечает "Опора".
На сколько должностей может баллотироваться один кандидат?
Согласно новому Избирательному кодексу, один кандидат может баллотироваться на две должности на одном уровне, например, в городской совет и на должность городского головы, или идти в советы не более двух уровней, например, в поселковый и районный. То есть один кандидат может присутствовать максимум в двух бюллетенях.
Как сменить избирательный адрес?
Избиратель может обратиться с заявлением в отдел Госреестра избирателей и сменить избирательный адрес на тот, где он фактически проживает. Подтверждающих документов предоставлять не нужно. Сделать это можно до 10 сентября включительно (пятый день с момента старта избирательной кампании).
При этом если ваш адрес, скорее всего, изменится к следующим выборам, то лучше разово сменить место голосования перед этими выборами, советуют в "Опоре"
Как сообщили в Центризбиркоме 3 сентября, заявления об изменении избирательного адреса подали 24 906 граждан, из них 12 902 сделали это онлайн (для этого нужно получить электронную цифровую подпись и заполнить заявление на сайте Госреестра избирателей).
Пандемия коронавируса и выборы
В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к местным выборам количество случаев коронавируса в стране может вырасти в три раза, до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.
30 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в Украине состоятся даже в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Голосование могут отменить только в случае введения чрезвычайного положения.
"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в "красной" зоне [по распространению коронавируса]. Мы сейчас наработали все рекомендации, в качестве примера брали [президентские] выборы в Польше (они состоялись в июне – июле 2020 года. – "ГОРДОН")", – сказал Ляшко.