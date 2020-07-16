ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада изменила избирательное законодательство

Гражданская сеть "Опора" заявила, что изменение избирательной системы "непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада внесла изменения в Избирательный кодекс
Рада внесла изменения в Избирательный кодекс
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс. За проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов.

"Законом устранены пробелы и несогласованности, скорректированы сроки, унифицированы избирательные процедуры для упрощения избирательного процесса, унифицированы нормы Избирательного кодекса. Законом внесены многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей действующего кодекса", – отмечает пресс-служба парламента.

В соответствии с принятыми изменениями, очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины, за исключением установленных законом ограничений, а внеочередные – в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые выборы в объединенные территориальные общины, дополнительные выборы могут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год – в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов избранных на последних очередных местных выборах.

Гражданская сеть "Опора" отмечает, что парламент оставил квоту на уровне 25% для местных выборов по открытым партийным спискам.

https://www.facebook.com/cn.opora/posts/10157313120915108

После принятия законопроекта в первом чтении предполагалось, что квота будет снижена до 5%. Принцип действия этой нормы объяснял нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Например, кандидата Елену поставили на пятое место [в списке], но она провела суперуспешную кампанию и собрала за себя 1000 голосов. Но это только 20% от мандата, до 25% она не дотянула (1250 голосов). При барьере 25% Елена не участвует в рейтинговании и в совет проходит Николай, который ничего не делал и собрал 50 голосов, однако кум его поставил на первое место в окружном списке", – писал Гурин.

Он заявлял, что "барьер в 25% преодолеть технически невозможно". "Это мухлеж и закрытые списки", – отмечал депутат.

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/3583481688348240

Кроме того, закон определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

"Опора" считает, что такое изменение избирательной системы непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства. Также эти нововведения существенно ограничивает возможность самовыдвижения граждан", – подчеркнули в общественной организации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, Опора, законодательство, законопроект, местные выборы, Избирательный кодекс, Дмитрий Гурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда в Голливуд, Яна?" Jerry Heil снялась в документальном фильме о творческой элите страны
"Когда в Голливуд, Яна?" Jerry Heil снялась в документальном фильме о творческой элите страны
"Год будет нелегким". Беременная Гвоздева пошла на риск, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях
"Год будет нелегким". Беременная Гвоздева пошла на риск, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях
"Твое чувство юмора передалось по наследству". Булитко из "Дизель Шоу" показала отца
"Твое чувство юмора передалось по наследству". Булитко из "Дизель Шоу" показала отца
"Красивая семья!". Роналду позировал на пирсе с женой и младшим сыном
"Красивая семья!". Роналду позировал на пирсе с женой и младшим сыном
  "И как я должна реагировать?" Сумская рассказала о дорогих подарках, которые получал ее супруг от поклонниц
  "И как я должна реагировать?" Сумская рассказала о дорогих подарках, которые получал ее супруг от поклонниц
Решетник с женой рассказали, когда родится их третий ребенок
Решетник с женой рассказали, когда родится их третий ребенок
"Похожа на Pink", "Этот цвет старит". В Instagram обсуждают беременную Alyosha с малиновыми волосами
"Похожа на Pink", "Этот цвет старит". В Instagram обсуждают беременную Alyosha с малиновыми волосами
"Это называется стеб". Козловский использовал видео со страницы Спирс для рекламы своего трека
"Это называется стеб". Козловский использовал видео со страницы Спирс для рекламы своего трека
  Redemption. Hurts выпустили клип на песню-исповедь. Видео
  Redemption. Hurts выпустили клип на песню-исповедь. Видео
"Поражает воображение". Младшая дочь Уиллиса позировала полуобнаженной на фоне лежащего члена
"Поражает воображение". Младшая дочь Уиллиса позировала полуобнаженной на фоне лежащего члена
"Дэвид с каждым днем становится все красивее". Мадонна сняла на видео танец своего сына-афроамериканца
"Дэвид с каждым днем становится все красивее". Мадонна сняла на видео танец своего сына-афроамериканца
Мейхер: Осенний сезон обещает быть интересным и ярким
Мейхер: Осенний сезон обещает быть интересным и ярким
"Любовь, в которую я верю". Бадоев показал родителей
"Любовь, в которую я верю". Бадоев показал родителей
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS