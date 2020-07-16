Рада изменила избирательное законодательство

Гражданская сеть "Опора" заявила, что изменение избирательной системы "непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства".

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс. За проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов.

"Законом устранены пробелы и несогласованности, скорректированы сроки, унифицированы избирательные процедуры для упрощения избирательного процесса, унифицированы нормы Избирательного кодекса. Законом внесены многочисленные изменения в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей действующего кодекса", – отмечает пресс-служба парламента.

В соответствии с принятыми изменениями, очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины, за исключением установленных законом ограничений, а внеочередные – в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые выборы в объединенные территориальные общины, дополнительные выборы могут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год – в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов избранных на последних очередных местных выборах.

Гражданская сеть "Опора" отмечает, что парламент оставил квоту на уровне 25% для местных выборов по открытым партийным спискам.

После принятия законопроекта в первом чтении предполагалось, что квота будет снижена до 5%. Принцип действия этой нормы объяснял нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Например, кандидата Елену поставили на пятое место [в списке], но она провела суперуспешную кампанию и собрала за себя 1000 голосов. Но это только 20% от мандата, до 25% она не дотянула (1250 голосов). При барьере 25% Елена не участвует в рейтинговании и в совет проходит Николай, который ничего не делал и собрал 50 голосов, однако кум его поставил на первое место в окружном списке", – писал Гурин.

Он заявлял, что "барьер в 25% преодолеть технически невозможно". "Это мухлеж и закрытые списки", – отмечал депутат.

Кроме того, закон определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

"Опора" считает, что такое изменение избирательной системы непосредственно перед началом выборов противоречит международным стандартам избирательного законодательства. Также эти нововведения существенно ограничивает возможность самовыдвижения граждан", – подчеркнули в общественной организации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.