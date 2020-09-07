За "Слугу народа" готовы проголосовать 30% украинцев – опрос

"Слуга народа" сохраняет лидерство в рейтинге украинских партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Если бы местные выборы в Украине прошли в ближайшее воскресенье, 30% избирателей из тех, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором, поддержали бы "Слугу народа". Об этом свидетельствуют опубликованные 7 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В тройку лидеров вошли "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17%) и "Европейская солидарность" (16%).

Еще 9% опрошенных собираются поддержать на выборах "Батьківщину".

Остальные партии не проходят 5-процентный барьер. В частности, у "Свободы", Партии Шария, Радикальной партии – по 3%, у партии "Сила и честь", "Украинской стратегии Гройсмана" и представленного в нынешнем парламенте "Голоса" – по 2%.

Опрос проводился с 30-го по 31 июля 2020 года с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошены были 2472 гражданина Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", опубликованным 6 августа, "Слугу народа" готовы были поддержать 25,9% украинцев.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.