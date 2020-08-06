"Слуга народа" сохраняет лидерство в парламентском рейтинге, но поддержка партии избирателями уменьшается – опрос

За "Слугу народа" готовы проголосовать 25,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Слуга народа" продолжает удерживать лидерство в парламентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Поддержать "Слугу народа" готовы 25,9% украинцев, которые намерены принять участие в парламентских выборах и определились, за кого будут голосовать.

В тройке лидеров также "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,6%) и "Европейская солидарность" (15,7%).

10,4% респондентов намерены поддержать на выборах "Батьківщину".

Остальные партии не проходят 5-процентный барьер. В частности, Радикальная партия (4,8%), "Сила и честь" (4,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (3,2%).

Опрос проводился с 5 августа 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг", опубликованным 27 июля, за "Слугу народа" готовы были проголосовать 27,8% украинцев.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.