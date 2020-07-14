В 2014-м жители Синельниковского района проголосовали за Яроша, а по спискам – за "Оппоблок". А вы говорите, кто провел в Раду свадебных фотографов?

Городской голова Днепра.
Еду в такси. Бейсболка. Очочки. Естественно, инкогнито.
Иногда я могу позволить себе такой квест в стиле Гаруна-аль-Рашида, выходящего переодетым на ночные улицы Багдада.
Спрашиваю таксиста: "Ну как вам мэр?"
Отвечает, не заглядывая в зеркало заднего вида: "Сделал, конечно, много, но не нравится он мне".
– Чего не нравится-то?
– Злой он какой-то, говорят, бандит, да и хозяйственник из него никудышний.
– А кто ж тогда хороший хозяйственник и не бандит?
– Мне вот Михаил Александрович нравится. Лысенко который. Вот это человек. Я на Красном Камне живу. Ну там все отремонтировал. Просто золотой депутат. И по телевизору красиво выступает.
– Так подождите, Лысенко – это же заместитель у Филатова-бандита и депутат от его же партии.
– Ну да. Нам бы такого мэра, как Михаил Александрович.
– Стоп, так это ж Филатова заместитель и его депутат.
– Ну и что? Филатов тут причем? Не нужен нам такой мэр, нам Лысенко нужен. Что Филатов? Он ничего не делает".
Да что Лысенко... Вот тут некоторые избиратели уже захотели в мэры Сергея Пустового. Правильного и работящего парня из нашей команды. Первого в списке "Пропозиції" по району.
Но особо упоротые сограждане почему-то решили, что ко всем их новым лавочкам, дорогам, ремонтам, освещению и остановкам Боря не имеет никакого отношения. А Сережа имеет.
Если ты хочешь заглянуть в бездну, то попробуй покопаться в мозгах рядового избирателя.
P.S. На парламентских выборах 2014 года жители Синельниковского района проголосовали персонально за Дмитрия Яроша, а по партийным спискам – за "Оппоблок". И не увидели в этом никакого противоречия.
А вы говорите, кто провел в Раду свадебных фотографов? Просто оглянитесь вокруг.
Источник: Borys Filatov / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора