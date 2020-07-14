ГОРДОН
 
 
Борис Филатов
Борис Филатов

Городской голова Днепра.


все материалы автора

В 2014-м жители Синельниковского района проголосовали за Яроша, а по спискам – за "Оппоблок". А вы говорите, кто провел в Раду свадебных фотографов?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Еду в такси. Бейсболка. Очочки. Естественно, инкогнито.

Иногда я могу позволить себе такой квест в стиле Гаруна-аль-Рашида, выходящего переодетым на ночные улицы Багдада.

Спрашиваю таксиста: "Ну как вам мэр?"

Отвечает, не заглядывая в зеркало заднего вида: "Сделал, конечно, много, но не нравится он мне".

– Чего не нравится-то?

– Злой он какой-то, говорят, бандит, да и хозяйственник из него никудышний.

– А кто ж тогда хороший хозяйственник и не бандит?

– Мне вот Михаил Александрович нравится. Лысенко который. Вот это человек. Я на Красном Камне живу. Ну там все отремонтировал. Просто золотой депутат. И по телевизору красиво выступает.

– Так подождите, Лысенко – это же заместитель у Филатова-бандита и депутат от его же партии.

– Ну да. Нам бы такого мэра, как Михаил Александрович.

– Стоп, так это ж Филатова заместитель и его депутат.

– Ну и что? Филатов тут причем? Не нужен нам такой мэр, нам Лысенко нужен. Что Филатов? Он ничего не делает".

Да что Лысенко... Вот тут некоторые избиратели уже захотели в мэры Сергея Пустового. Правильного и работящего парня из нашей команды. Первого в списке "Пропозиції" по району.

Но особо упоротые сограждане почему-то решили, что ко всем их новым лавочкам, дорогам, ремонтам, освещению и остановкам Боря не имеет никакого отношения. А Сережа имеет.

Если ты хочешь заглянуть в бездну, то попробуй покопаться в мозгах рядового избирателя.

P.S. На парламентских выборах 2014 года жители Синельниковского района проголосовали персонально за Дмитрия Яроша, а по партийным спискам – за "Оппоблок". И не увидели в этом никакого противоречия.

А вы говорите, кто провел в Раду свадебных фотографов? Просто оглянитесь вокруг.

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: выборы, Борис Филатов, Днепр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Скандальный рэпер-миллиардер и муж Кардашьян. Что известно о Канье Уэсте – возможном кандидате в президенты США
  Скандальный рэпер-миллиардер и муж Кардашьян. Что известно о Канье Уэсте – возможном кандидате в президенты США
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы G
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение
"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv
  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"
  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"
"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат
"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
52-летний "танцующий миллионер" Вакки узнал пол будущего ребенка с помощью вертолета
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS