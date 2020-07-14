В 2014-м жители Синельниковского района проголосовали за Яроша, а по спискам – за "Оппоблок". А вы говорите, кто провел в Раду свадебных фотографов?

Еду в такси. Бейсболка. Очочки. Естественно, инкогнито.

Иногда я могу позволить себе такой квест в стиле Гаруна-аль-Рашида, выходящего переодетым на ночные улицы Багдада.

Спрашиваю таксиста: "Ну как вам мэр?"

Отвечает, не заглядывая в зеркало заднего вида: "Сделал, конечно, много, но не нравится он мне".

– Чего не нравится-то?

– Злой он какой-то, говорят, бандит, да и хозяйственник из него никудышний.

– А кто ж тогда хороший хозяйственник и не бандит?

– Мне вот Михаил Александрович нравится. Лысенко который. Вот это человек. Я на Красном Камне живу. Ну там все отремонтировал. Просто золотой депутат. И по телевизору красиво выступает.

– Так подождите, Лысенко – это же заместитель у Филатова-бандита и депутат от его же партии.

– Ну да. Нам бы такого мэра, как Михаил Александрович.

– Стоп, так это ж Филатова заместитель и его депутат.

– Ну и что? Филатов тут причем? Не нужен нам такой мэр, нам Лысенко нужен. Что Филатов? Он ничего не делает".

Да что Лысенко... Вот тут некоторые избиратели уже захотели в мэры Сергея Пустового. Правильного и работящего парня из нашей команды. Первого в списке "Пропозиції" по району.

Но особо упоротые сограждане почему-то решили, что ко всем их новым лавочкам, дорогам, ремонтам, освещению и остановкам Боря не имеет никакого отношения. А Сережа имеет.

Если ты хочешь заглянуть в бездну, то попробуй покопаться в мозгах рядового избирателя.

P.S. На парламентских выборах 2014 года жители Синельниковского района проголосовали персонально за Дмитрия Яроша, а по партийным спискам – за "Оппоблок". И не увидели в этом никакого противоречия.

А вы говорите, кто провел в Раду свадебных фотографов? Просто оглянитесь вокруг.

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора