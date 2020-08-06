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6 августа Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн – Офис президента

По словам замглавы Офиса президента Украины Юлии Ковалив, законопроект главы государства Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты Верховная Рада может рассмотреть в августе.

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Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

6 августа президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты в 2020 году. Об этом сегодня сообщила журналистам заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Юлия Ковалив, информирует "Интерфакс-Украина".

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", – сказала она.

По словам замглавы, в документе прописано, что "основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга".

Ковалив объяснила, что законопроект Зеленского может быть рассмотрен Верховной Радой на внеочередной сессии в августе.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае текущего года составляла 10 542 грн.

Теги: Верховная Рада, зарплата, Владимир Зеленский, законопроект, Юлия Ковалив, минимальная зарплата, финансирование
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