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В президентском рейтинге лидируют Зеленский, Бойко и Порошенко – соцопрос

Действующий президент Украины Владимир Зеленский выиграл бы выборы главы государства, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17-го по 24 июня. Так, в первом туре за Зеленского готовы проголосовать 25% всех участников опроса (или 35% среди тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором). За сопредседателя пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 15% респондентов (20% определившихся). За предыдущего президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 11% и 16% соответственно. Если бы во второй тур президентских выборов, как и в 2019-м, вышли Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 41% респондентов (70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Порошенко бы поддержали 16% опрошенных (30% определившихся с выбором).

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