В партии "Пропозиція" заявили, что выдвинут на местные выборы кандидатов в 97 городах и 109 общинах

В "Пропозиції" отметили, что среди кандидатов в местные советы от нее будут идти действующие депутаты, учителя и предприниматели, журналисты и врачи, волонтеры, а также участники АТО.

4 сентября на съезде в Киеве политическая партия "Пропозиція" приняла решение выдвигать своих кандидатов в 97 городах и 109 сельских и поселковых объединенных территориальных общинах в 21 области Украины. Об этом политсила сообщила на своем официальном сайте.

В партии отметили, что среди кандидатов в местные советы от нее будут идти действующие депутаты, учителя и предприниматели, журналисты и врачи, волонтеры, а также участники АТО.

"Люди на местах устали от разного рода идеологий и политических лозунгов. Они стремятся видеть за рулем города профессионалов своего дела. А в команде "Пропозиції" собрались специалисты, которым уже есть что показать и которые могут сделать еще больше. Нас отличает от других партий то, что мы не прячем свою команду в партийных списках и кулуарах, а показываем наших профессионалов", – сказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр Днепра Борис Филатов добавил, что выступает за передачу ряда полномочий на места.

"Людям надо дать возможность наводить порядок в своих дворах. Администрированием местных налогов должны заниматься города и общины. Экологический контроль следует тоже осуществлять на местах – чтобы те, кто живет рядом с заводами, не дышали выбросами, которые санкционировали столичные чиновники. Общинам необходимо предоставить право на создание муниципальной полиции, которая будет охранять общественный правопорядок: патрулировать проблемные улицы и ловить вандалов", – убежден он.

В "Пропозиції" считают, что районные администрации надо ликвидировать и передать их функции общинам, в то время как офисы префектов должны только следить за соблюдением Конституции и законов.

"Местное самоуправление не боится брать на себя ответственность за решение насущных проблем, которые волнуют людей. Мы боремся не за власть ради власти, а за изменение правил, принципов власти и публичного управления в Украине. Наша команда сделает все для того, чтобы получить для украинцев три главные свободы: справедливость, благосостояние, порядок", – заявил городской голова Умани Александр Цебрий.

На съезде партийцы утвердили манифест "Наше предложение для Украины".

Фото: proposition.org.ua

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.