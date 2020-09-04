Список "Нашего края" на выборах в Харьковской области возглавит Семиноженко

Экс-вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко отметил, что в своей работе будет делать акцент на науке, промышленности и высшем образовании.

Семиноженко: Именно благодаря науке, промышленности и высшему образованию, вообще образованию, Украина может себя уверенно чувствовать, когда мы говорим о будущем нашего государства Фото: пресс-служба партии "Наш край"

Экс-вице-премьер-министр Украины, бывший глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко идет на выборы в Харьковской области вместе с партией "Наш край". Об этом сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве 3 сентября.

"Сегодня нас с вами привела одна цель. Мы все хотим улучшения. Улучшения в каждом городе, каждом поселке, всей Украины. Возродить ту Украину, которая всегда была лидером и в космосе, и в ядерной энергетике, и во многих направлениях науки, медицины и так далее. И у нас совпадают мнения – надо постепенно это делать, и мы обязательно это сделаем, если начиная с местных органов власти, включая государственные, придут люди, которые искренне работают на общее дело, на дело своих трудовых коллективов, на дело своих регионов. Не на собственную конъюнктуру с одной целью, а именно на общенациональные наши ценности и особенности интересов каждой области Украины, – заявил Семиноженко. – Именно благодаря науке, промышленности и высшему образованию, вообще образованию, Украина может себя уверенно чувствовать, когда мы говорим о будущем нашего государства".

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Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

На съезде партии "Наш край" приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу "12 шагов для развития родного края". В Сумской области "Наш край" ведет на выборы член политсовета, внефракционный народный депутат Андрей Деркач. В Днепре вместе с партией идет мэр города в 2000–2014 гг. Иван Куличенко, в Киеве – народный депутат Сергей Шахов, в Одессе – экс-министр транспорта Евгений Червоненко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.