"Наш край" представил кандидатов на местные выборы

В Харьковской области партийный список "Нашего края" возглавит бывший министр науки и технологий Украины Владимир Семиноженко, в Днепре – мэр города в 2000–2014 гг. Иван Куличенко, в Одессе – бывший министр транспорта Евгений Червоненко.

Деркач: Местные выборы – это не о борьбе за власть, не о поиске олигархами очередных слуг, не попытка найти виновных Фото: пресс-служба партии "Наш край"

Партия "Наш край" 3 сентября на съезде в Киеве представила команду, с которой идет на местные выборы. Программу кандидатов в политсиле назвали "12 шагов для развития родного края", сказано в сообщении, которое пресс-служба распространила сегодня в СМИ.

Трансляцию съезда политческая сила вела в своем Facebook.

Партийный список "Нашего края" в Харьковской области возглавит экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, бывший министр науки и технологий Украины Владимир Семиноженко. В Днепре на выборы с партией "Наш край" идет мэр города в 2000–2014 гг. Иван Куличенко, в Одессе – бывший министр транспорта и экс-глава Запорожской облгосадминистрации Евгений Червоненко.

"Местные выборы – это не о борьбе за власть, не о поиске олигархами очередных слуг, не попытка найти виновных. Местные выборы – это история о родном крае. О возможности изменить ситуацию в родном регионе. В каждом крае есть и природные богатства, и высокообразованные специалисты, и экономический потенциал, а самое главное - наши замечательные люди", – заявил член политсовета партии, внефракционный нардеп Андрей Деркач.

В партии подчеркнули, что по итогам местных выборов 2015 года "Наш край" занял третье место по стране по числу избранных депутатов местных советов.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: пресс-служба партии "Наш край" Сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак: "Наш край" идет на выборы, чтобы защитить и развить наши громады Фото: пресс-служба партии "Наш край" Семиноженко: Я с гордостью решил возглавить список "Нашего края" в Харьковской области Фото: пресс-служба партии "Наш край" Червоненко идет на выборы в Одессе Фото: пресс-служба партии "Наш край" директор Института сердца Борис Тодуров

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.