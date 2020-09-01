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В школах Харькова раздали подарки от блока Кернеса. "Опора" заявила о незаконной политической агитации

1 сентября харьковским школьникам дарили подарки с предвыборной символикой партии действующего мэра города Геннадия Кернеса "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Гражданская сеть "Опора" обратилась в Министерство образования и науки Украины с требованием отреагировать на распространение политрекламы в учебных заведениях.

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1 сентября в отдельных харьковских школах детям раздали брендированную продукцию политсилы Кернеса
1 сентября в отдельных харьковских школах детям раздали брендированную продукцию политсилы Кернеса
Фото: Євген Лісічкін / Facebook

1 сентября в некоторых школах Харькова ученикам раздавали блокноты, календари, экосумки, браслеты с предвыборной символикой городского головы Геннадия Кернеса и его политсилы "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Об этом сообщил в Facebook сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

"В Харьковском горсовете год назад сказали, что будут формировать предложения, каким должен быть город будущего, идеальный Харьков 2020–2030 годов. Очевидно же, что в идеальном Харькове дети должны из школы приносить не знания, а предвыборную агитацию "любителя ананасов из кирпичей", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1538528446326070&id=100005067883998

Гражданская сеть "Опора" также зафиксировала раздачу брендированной продукции в школах Харькова и обратилась в Министерство образования и науки Украины с требованием отреагировать, сообщил сайт ГС.

"Закон об образовании прямо запрещает размещать политическую рекламу в учебных заведениях. Указанные материалы имеют все признаки политической рекламы, так как содержат название политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Мы написали в Министерство образования о необходимости обратить внимание и отреагировать на указанные факты нарушения законодательства в учебных заведениях", – сказал координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко.

Он призвал Минобразования обратиться к руководителям учебных заведений Харькова с целью "обеспечения политической нейтральности и недопущения распространения политической рекламы".

Кернес родился в 1959 году. Городским головой Харькова был избран 31 октября 2010 года. 25 октября 2015 года с результатом 65,8% выиграл выборы харьковского городского головы. 10 июня он заявил, что примет участие в выборах городского головы. На местные выборы он поведет "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Министерство образования, Опора, агитация, местные выборы, нарушение
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