Нежелание "Голоса" объединяться с демократическими силами может вернуть в Украину "русский мир" – Емец

На местных выборах в Киеве демократические силы могут потерпеть поражение именно из-за позиции партии "Голос", считает бывший народный депутат Леонид Емец.

Емец: По Киеву под разными брендами, но за российские деньги, идет ряд команд, которые финансируют вроде бы местные застройщики из партии ОПЗЖ Фото: glavcom.ua

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" продемонстрировала нежелание объединяться на местных выборах с национально-патриотическими силами и координировать с ними свои действия, что может вернуть в Украину влияние "русского мира", сказал в интервью интернет-изданию "Главком" бывший народный депутат Леонид Емец.

"После заявления руководителя "Голоса" [Киры Рудык] о том, что у нас главный враг – [пятый президент Украины] Петр Порошенко и "ЕС" (партия "Европейская солидарность". – "ГОРДОН"), я понял, что "Голос" ни с кем объединяться явно не планирует", – отметил он.

Рудык в интервью "Украинской правде" в начале августа заявила, что Порошенко для "Голоса" больший политический враг, чем действующий президент Владимир Зеленский, "потому что президент не пытается нас так сильно "обнять".

Емец убежден, что в 2019 году именно объединение дало возможность "Голосу", "Европейской солидарности" и отдельным политикам выиграть парламентскую кампанию на нескольких округах.

"Я считаю, что сейчас мы стоим перед такой угрозой: если на следующих выборах "русский мир" получит здесь преимущество (при этом это будет легитимно избранная власть), часть общества этого не примет и это закончится реальным расколом Украины. Сейчас просто не то время, когда мы должны играть в какие-то персональные истории", – считает политик.

Он добавил, что на местных выборах в Киеве демократические силы могут потерпеть поражение – именно из-за позиции партии "Голос".

"Киев – это стратегическая высота с двумя миллионами избирателей. Это столица, которая важна для определения, куда дальше двигаться, наша страна. Ни для кого не секрет, что по Киеву под разными брендами, но за российские деньги, идет ряд команд, которые финансируют вроде бы местные застройщики из партии ОПЗЖ. А столица архиважна как часть политической жизни, поэтому отдавать столицу "русскому миру" нельзя ни за что", – заявил политик.

Он призвал все демократические силы объединиться в одну команду, чтобы не дать "русскому миру" уничтожить Украину.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.