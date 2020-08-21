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ПОЛИТИКА

В "Голосе" представили кандидата на пост мэра Львова

Глава партии"Голос" Кира Рудик заявила о выдвижении народного депутата Ярослава Рущишина на пост мэра Львова от партии "Голос".

Рущишин: Наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией
Рущишин: Наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией
Фото: Ярослав Рущишин / Facebook

Кандидатом в мэры Львова от партии "Голос" на предстоящих местных выборах, которые назначены на 25 октября, станет народный депутат Ярослав Рущишин. Об этом 21 августа сообщила глава партии Кира Рудик на своей странице в Facebook.

"Ярослав — человек Львова. Здесь он создавал, работал, развивал бизнес и художественные проекты", – написала Рудик.

https://www.facebook.com/kira.rudik/posts/10223486962867350

Рущишин на своей странице в Facebook подтвердил информацию о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Львова. 

"Львов способен на большее. Львову нужно покорять мир. Именно это меня побуждает быть кандидатом на должность городского головы. И наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией, мы берем ответственность за ее воплощение и знаем, как вывести наш город на карту мира", – заявил он.

https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav/posts/635341630713066

По информации "Чесно"Рущишин является генеральным директором и владельцем львовской компании "Троттола", соучредителем художественного объединения "Волчок", соучредителем и членом наблюдательного совета Львовской бизнес-школы Украинского католического университета, соучредителем Львовской бизнес-школы LVBS, а также основателем еще более 40 организаций.

В 2006–2010 годах был депутатом Львовского областного совета от блока "Наша Украина". На президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Ющенко, а в 2019 году – Петра Порошенко. В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Голос".

С 2006 года должность мэра Львова занимает Андрей Садовый. В июле прошлого года он говорил, что не будет больше баллотироваться на пост мэра. Но 19 августа заявил, что намерен участвовать в выборах мэра города, так как в городе еще много проблем, которые он не может "бросить на произвол".

8 августа 2020 года ЦИК Украины назначил на 25 октября первые местные выборы.

Теги: Львов, выборы, ЦИК, Андрей Садовый, местные выборы, партия Голос, Кира Рудик
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