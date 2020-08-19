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Садовый заявил, что будет участвовать в выборах мэра Львова

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе еще много проблем, которые он не может "бросить на произвол".

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Садовый: Думаю, у вас будет выбор. Поэтому присматривайтесь, принимайте решение
Садовый: Думаю, у вас будет выбор. Поэтому присматривайтесь, принимайте решение
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый 19 августа, в день своего рождения, опубликовал в Twitter видеообращение, в котором заявил, что будет участвовать в следующих выборах мэра города.

"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает смс – очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, так ты идешь на следующие выборы?" И я себе так думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще очень много проблем. Надо достроить до конца? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с [микрорайона] Рясное-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Очень серьезные работы идут сейчас в больнице скорой помощи. Это должна быть очень серьезная, крутая больница… И что, это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду. Я думаю, у вас будет выбор. Поэтому присматривайтесь, принимайте решение", – отметил мэр.

Должность мэра Львова Садовый занимает с 2006 года.

В июле прошлого года он говорил, что не будет больше баллотироваться на пост мэра.

8 августа 2020 года ЦИК Украины назначил на 25 октября первые местные выборы.

Теги: Львов, выборы, Андрей Садовый, местные выборы
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