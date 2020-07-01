Садовый заявил, что мэрия Львова готова помогать, но не финансировать "Карпаты"

Комментарий Садового размещен на YouTube-канале Львовского горсовета.
"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций "Карпат". Я дал четкое понимание – для Львова принципиально важно, чтобы "Карпаты" были и играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем: промоцией, добрым словом... Но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол. Поэтому стоит задача, чтобы владельцы (кажется, Смалийчук фамилия первого, и есть Коломойский, который имеет вторую часть через другие структуры) нашли понимание, а футболисты имели гарантированное финансирование", – подчеркнул он.
Садовый добавил, что у городских властей "нет планов, чтобы клуб перешел в муниципальную собственность".
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