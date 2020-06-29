Львовский футбольный клуб "Карпаты" на этой неделе может сняться с розыгрыша чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Об этом в видеоблоге на YouTube сообщил журналист Сергей Болотников.

По его информации, из-за долга в размере $5 млн "Карпаты" не смогут получить лицензию на следующий сезон. Новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук, утверждает журналист, не смог решить проблему.

По данным Болотникова, существует вероятность, что "Карпаты" будут созданы заново, и команда начнет выступления со второй или первой лиги.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины "Карпаты" занимают последнее место.