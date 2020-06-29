Об этом в видеоблоге на YouTube сообщил журналист Сергей Болотников.
По его информации, из-за долга в размере $5 млн "Карпаты" не смогут получить лицензию на следующий сезон. Новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук, утверждает журналист, не смог решить проблему.
По данным Болотникова, существует вероятность, что "Карпаты" будут созданы заново, и команда начнет выступления со второй или первой лиги.
В текущем розыгрыше чемпионата Украины "Карпаты" занимают последнее место.
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