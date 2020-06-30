Премьер-лига предупредила львовские "Карпаты" об исключении из чемпионата по футболу

Об этом говорится в заявлении украинской Премьер-лиги в связи с отказом "Карпат" приехать на матч против "Мариуполя" из-за проблем с финансированием.
"Перенесенный на 1 июля матч 24 тура чемпионата "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Причина – отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь. Учитывая предоставленную информацию, дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение контрольно-дисциплинарному комитету Украинской ассоциации футбола и проинформировала ФК "Карпаты", что в случае повторной неявки на матч без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований", – сказано в сообщении.
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