Премьер-лига предупредила львовские "Карпаты" об исключении из чемпионата по футболу

В случае повторной неявки футболистов львовских "Карпат" на матч Премьер-лиги команда будет автоматически исключена из розыгрыша чемпионата Украины 2019/2020.

Об этом говорится в заявлении украинской Премьер-лиги в связи с отказом "Карпат" приехать на матч против "Мариуполя" из-за проблем с финансированием.

"Перенесенный на 1 июля матч 24 тура чемпионата "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Причина – отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь. Учитывая предоставленную информацию, дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение контрольно-дисциплинарному комитету Украинской ассоциации футбола и проинформировала ФК "Карпаты", что в случае повторной неявки на матч без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований", – сказано в сообщении.