У львовских "Карпат" нет денег, чтобы доиграть сезон – заявление

Львовские "Карпаты", вероятно, не будут доигрывать оставшиеся игры чемпионата Украины по футболу сезона 2019/2020 из-за отсутствия денег.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 29 июня на сайте клуба.

"Перенесенный поединок украинской Премьер-лиги "Карпаты" – "Мариуполь", вероятно, не состоится, как и последующие матчи львовян в чемпионате. Причина – нехватка необходимых средств. Трехнедельный выезд (а именно в гостях львовяне должны были сыграть свои поединки из-за эпидемиологической ситуации во Львове) обойдется почти в 1,5 млн грн. У клуба таких средств нет", – подчеркнула пресс-служба "Карпат".

В заявлении также сказано, что новый владелец клуба Олег Смалийчук выполнил свои финансовые обязательства, однако кипрская компания "Крисал Холдингс" свои обязательства не выполняет.