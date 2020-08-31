На местных выборах от "Европейской солидарности" баллотируются Балух и Сущенко

Партия "Европейская солидарность" представила на сегодняшнем съезде команду кандидатов в областные и городские советы. Баллотироваться от политической силы в том числе будут бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух.

В партии "Европейская солидарность" на сегодняшнем съезде в Киеве заявили, что ведут на местные выборы в Украине "команду патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш", пишет "Цензор.НЕТ".

Среди кандидатов – бывшие политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух. Волынский штаб партии возглавила волонтер и депутат Луцкого горсовета от "Самопомочі" Юлия Вусенко. Списки в областные советы возглавят народные депутаты из фракции "Европейской соладирности" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе, отмечает портал. В Полтавский горсовет будет баллотироваться активистка Юлия Городчанина, она участвовала в последних выборах в Раду от партии "Голос". Также от "Европейской солидарности" на местные выборы пойдет народный депутат предыдущих созывов от "Народного фронта" Леонид Емец.



"От результата этой общенациональной кампании зависит судьба страны. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции "Европейской солидарности" во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах – для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма, – сказал на съезде пятый президент, лидер партии Петр Порошенко. – При поддержке активных граждан мы способны защищать те ценности, которые за пять лет положены в основу государственного строительства. И армию, и язык, и веру. И мы очень благодарны людям за поддержку и совместную борьбу. Без вас мы бы ничего не добились".

Он добавил, что угроза московского реванша не уменьшается, и отметил, что "Европейская солидарность" также идет на местные выборы, чтобы защитить реформу децентрализации.

"Украина – сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО", – сказал Порошенко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.