Порошенко призвал к досрочным президентским выборам в Беларуси и освобождению протестующих из тюрем

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко озвучил несколько пунктов, которые, по его мнению, должны выполнить власти Беларуси. Он призвал объявить досрочные президентские выборы и прекратить насилие против граждан страны.

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти Беларуси немедленно прекратить насилие, освободить заключенных протестующих и объявить досрочные президентские выборы. Об этом Порошенко сказал в заявлении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook 12 августа.

"Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. Насилию, массовым репрессиям не место в современном, цивилизованном мире", – отметил он.

Порошенко озвучил несколько пунктов, которые, по его мнению, должны выполнить власти Беларуси после президентских выборов 9 августа.

"Необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это первое. Во-вторых: освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов. В-третьих: обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. В-четвертых: объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур", – заявил Порошенко.

Он призвал украинские власти быть в контакте с партнерами по "Люблинскому треугольнику" и назначить специального представителя Украины по Беларуси.

"И призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себя замыкала Украина", – подчеркнул Порошенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10, 11 и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., а 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомели и, по данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.