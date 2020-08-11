Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Шоумен Сергей Притула считает, что единственный способ изменить что-то – это взять ответственность на себя.

Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос". Об этом говорится на сайте "Голоса".

"Сегодня мы приветствуем в нашей команде человека, который действительно способен изменить жизнь столицы и ее жителей. Сергей Притула не должен доказывать свою любовь к стране – за него давно говорят его действия. Он уже седьмой год поддерживает наших бойцов на востоке, имеет активную гражданскую позицию и ни разу не предал ее. Он не имеет друзей-олигархов, никогда не оказывался в центре скандалов – это честный и порядочный человек, который имеет огромное желание наконец прекратить дерибан и разрушение Киева", – заявила лидер партии, народный депутат Кира Рудык.

Сам Притула считает, что единственный способ изменить что-то – это взять ответственность на себя.

"И сегодня я готов сказать: я здесь живу, в Киеве, в столице Украины – и я иду на выборы киевского городского головы. Я благодарю "Голос" и всех, кто меня поддерживает, за огромный кредит доверия. И я способен оправдать это доверие", – добавил он.

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским солдатам, принимающим участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От правящей партии "Слуга народа" на выборы пойдет депутат Ирина Верещук.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены прийти на участки. Притула набрал бы 11,6% голосов, Верещук – 9,4%, бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 9%, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 5,4%, экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов – 4,5%, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович – 3,5%, экс-мэр Киева Александр Омельченко – 3,3%.