Экс-мэр Днепра Куличенко присоединился на выборах к партии "Наш край"

Бывший мэр Днепра Иван Куличенко заявил, что партия "Наш край" не хочет кого-то критиковать и что-то требовать, а будет "предлагать и делать вместе".

Иван Куличенко, который был мэром Днепропетровска с 2000-го по 2014 год, идет на местные выборы вместе с партией "Наш край". Об этом экс-президент Ассоциации городов Украины сообщил сегодня во время пресс-конференции 1 сентября, пишет сайт партии.

Куличенко заявил, что развитие профессионального местного самоуправления является залогом восстановления экономического и ресурсного потенциала страны, и добавил, что "Наш край" находится в топ-3 партий, представленных в местных органах власти.

"Там много моих коллег, и на сегодняшний день "Наш край" – это политическая сила, которая занимает третье место в Украине по представительству в органах местного самоуправления. В этой силе есть опыт, молодость и дерзость, чтобы двигать важные процессы как в Днепре, так и в Украине. Мы не хотим кого-то критиковать и что-то требовать. Мы хотим предлагать и делать это вместе", – заявил Куличенко.

Народный депутат Андрей Деркач сказал, что за партией не стоят олигархи.

"В чем преимущество "Нашего края"? За нами не стоят олигархи, у нас нет никаких привязок и обязательств. Система нашей партии строится по сотовому принципу. Это значит, что за конкретные участки отвечают конкретные люди с конкретными депутатами, неся за это ответственность. Мы не предусматриваем наличие каких-либо вождей. Наша позиция – реализация программ, контроль за формированием и расходованием бюджета, а также привлечение как можно большего количества профессионалов в органах исполнительной и местной власти", – добавил политик.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.