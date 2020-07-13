Главой Киевской областной организации партии "Наш край" избран Присяжнюк

Анатолий Присяжнюк с 19 марта 2010 года по 2 марта 2014-го занимал должность руководителя Киевской облгосадминистрации.

Присяжнюк: "Наш край" не является оппозиционной силой, наша идеология базируется на принципах объединения, ответственности и эффективности работы Фото: nashkray.org

Анатолий Присяжнюк избран главой киевской областной организации партии "Наш край", об этом сообщает пресс-служба партии на своем официальном сайте.

Сопредседатель партии Александр Мазурчак заявил, что у Присяжнюка есть успешный опыт управления областью.

"Анатолий Присяжнюк имеет серьезный и успешный опыт государственного управления на местном уровне – он около четырех лет успешно возглавлял Киевскую область. Мы рады приветствовать его в своих рядах, как и других профессионалов и хозяйственников, которые присоединились к нашей команде вместе с ним", – сообщил он и добавил, что обновление руководства киевского областного отделения партии усилит позиции партии перед местными выборами.

"Наш край" не является оппозиционной силой, наша идеология базируется на принципах объединения, ответственности и эффективности работы. Но мы никогда не будем мириться с бездействием властей и принятием неэффективных решений. Для нас на первом плане – люди, их жизнь, досуг, культура, духовность. Интересы общин и их жителей будем отстаивать", – отметил Присяжнюк.

С 19 марта 2010 года по 2 марта 2014 года он занимал должность руководителя Киевской облгосадминистрации. В разные годы занимал должности председателя правления ГАК "Черноморнефтегаз", был заместителем председателя СБУ и министра внутренних дел Украины.