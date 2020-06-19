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"Копия всегда хуже оригинала". Политолог Золотарев прокомментировал сходство "Пропозиції" с партией "Наш край"

Руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил о "поразительном сходстве" логотипа новосозданной партии "Пропозиція" и партии "Наш край" и добавил, что последняя давно работает в заявленной нише.

Андрей Золотарев о логотипах партий: Те же цвета, практически такое же написание
Андрей Золотарев о логотипах партий: Те же цвета, практически такое же написание
Фото: glavcom.ua

"Пропозиція" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край", а копия всегда хуже оригинала, написал руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

Сегодня мэры нескольких украинских городов заявили о создании новой партии "Пропозиція". В "Пропозицію" вошли мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, Житомира – Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко.

"Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край". Первое, что бросилось в глаза, – это поразительное сходство логотипа партии c "Нашим краем": те же цвета, практически такое же написание. Да и в заявленной нише давно работает "Наш край". А копия всегда хуже оригинала", – написал Золотарев.

Он отметил, что новая партия "еще до старта подрастеряла участников – из заявленных мэров остался только Филатов, Сенкевич, Каспрук и Сухомлин".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041946375859963&id=100001338905099

Издание ZN.UA сообщало, в конце апреля состоялась онлайн-конференция по созданию партии мэров. Источники издания утверждали, что одним из инициаторов проекта был мэр Киева Виталий Кличко, а в переговорах участвовали представители бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, мэр Днепра Борис Филатов и мэры других крупных городов. 

Теги: Виталий Кличко, Борис Филатов, Наш край, Сергей Сухомлин, Александр Сенкевич, Андрей Золотарев, партия, Алексей Каспрук, Пропозиція
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