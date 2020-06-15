Филатов предложил переименовать одну из улиц в центре Днепра в "тупик Коломойского", на очереди – "АренаБена"

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что СМИ, которые принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, в последнее время распространили несколько неправдивых материалов о городе, в частности о том, что дождь смыл улицу Короленко. В связи с этим городской голова предложил переименовать ее в тупик Игоря Коломойского, улицу Смытую или балку медиахолдинга УНИАН и "1+1".

Мэр Днепра Борис Филатов подал в городскую комиссию по присвоению наименований ходатайство о переименовании одной из улиц города – улицы Короленко – в "тупик Коломойского". Об этом он сообщил 15 июня в Facebook и опубликовал копию обращения.

Среди альтернативных названий – "улица Смытая" и "балка медиахолдинга УНИАН и "1+1".

Филатов сообщил, что в последние дни СМИ, которые принадлежат Коломойскому, распространили несколько неправдивых новостей о Днепре. В частности, телеканал "1+1" снял сюжет об улице Короленко. В нем говорилось, что атмосферный фронт смыл дорогой ремонт на улице. "Причиной затопления активисты называют не осадки сверх нормы, а некачественно сделанный ремонт и отсутствие ливневой канализации", – сообщила ведущая в подводке.

Агентство УНИАН, по информации Филатова, недавно распространило информацию, что Служба безопасности Украины раскрыла масштабную кражу бюджетных средств при строительстве метро в Днепре. В материале говорилось об убытках в размере 379 млн грн и значительных разрушениях инфраструктуры в центральной части города (сейчас эта заметка недоступна). Мэр города рассказал, что СБУ не публиковала подобной информации, "а такая хорошая и содержательная статья почему-то была удалена".

"Дождь и в самом деле был сильный, полуторамесячная норма осадков выпала за 15 минут, поэтому, скорее всего, так и было. К сожалению (как было сказано в сюжете), улица Короленко была смыта полностью. Теперь и жители города могут убедиться в этом сами: там овраг, – сыронизировал Филатов. – В связи с отсутствием этой улицы на карте города я вынужден обратиться к городской комиссии с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании бывшей улицы Короленко".

Городской голова объяснил, почему именно такие варианты названия предложил для рассмотрения:

улица Смытая – такое название будет показывать историческую связь между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днепре;

такое название будет показывать историческую связь между прошлым и настоящим, а также реальное положение вещей в Днепре; балка медиахолдинга УНИАН и "1+1" – такое название увековечит память этих информационных ресурсов, которые первыми обратили внимание жителей города и всей страны на отсутствие не только надземной, но и подземной части бывшей улицы Короленко;

название увековечит память этих информационных ресурсов, которые первыми обратили внимание жителей города и всей страны на отсутствие не только надземной, но и подземной части бывшей улицы Короленко; тупик Игоря Валерьевича Коломойского – это название прижизненно почтит человека, который ежедневно думает о родном городе, его жителях, комфорте их жизни и передвижения и приложил руку к освещению и преодолению всех реальных проблем в Днепре.

Филатов призвал комиссию безотлагательно рассмотреть инициативу о переименовании, провести общественные слушания и подать соответствующие предложения Днепровскому городскому совету для утверждения.

Мэр Днепра объяснил, что улица Короленко на самом деле "в абсолютно целом состоянии стоит себе спокойно в центре областного центра".

"Эта улица теперь как суслик, которого люди, называющие себя журналистами, не видят, а он есть. И теперь она станет памятником их лжи, подлости и бесчестия. И да, следующая к переименованию – уничтоженная Коломойским "Днепр-Арена". Предполагаемое новое название – "АренаБена". Далее – везде, где этот человек отметился в родном городе", – написал Филатов.

Его заместитель Михаил Лысенко 13 июня опубликовал в Facebook фотографии улицы Короленко, сделанные после дождя.

"В помощь телеканалам выкладываю фото, как выглядит сейчас "смытая" плитка на Короленко и множественные человеческие жертвы. Глубокочтимые сотрудники проплаченных телеканалов! Я знаю, что времена сейчас трудные и всем надо кормить семьи, пусть даже при этом выливая тонны говна на родной город. Но даже если вы этого не умеете, я могу подсказать, как правильно это сделать, поскольку ваши помои несъедобные", – написал Лысенко.

"Информатор" напомнил, что реконструкцию улицы Короленко в центре Днепра начали в июне 2019 года. Она должна стать пешеходной. Издание Vgorode отметило, что доступ к улице уже открыли для пешеходов, но сотрудники коммунальных служб продолжают реконструкцию. Одними из самых необычных конструкций на улице журналисты назвали "огромные ржавые столбы", которые в скором времени должны стать освещением новой пешеходной зоны.

Филатов до политической карьеры был адвокатом, занимался в том числе делами группы "Приват" Коломойского. В 2014 году был заместителем Коломойского, когда тот возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. В 2015 году Филатов стал мэром Днепра.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2018 году Коломойский сказал, что Филатов "пытается заочно хамить иногда, но он не обращает на это внимания".

Филатов ответил, что, "наверное, нахамил ему в подсознании". "Представьте, каким нужно быть хамом, чтобы нахамить самому главному хаму. Но у нас хорошая школа общения. Мы давно друг друга знаем", – сказал мэр Днепра.

По словам Филатова, их отношения с Коломойским испортились в 2016 году. Он считает, что все, к чему прикоснулся бизнесмен, "превратилось в обломки".