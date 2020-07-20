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"Политическое давление на оппонентов в чистом виде". "Наш край" прокомментировал "маски-шоу" в Николаевской области

Председатель Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, теперь руководителя области "подвели нервы", и это заставило его прибегнуть к обыскам, заявили в партии.

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"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии
"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии
Фото: nashkray.org

Обыск у председателя Николаевской областной организации партии "Наш край" – политическое давление на оппонентов, об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.

Сегодня налоговики, собранные из разных областей, устроили "маски-шоу" в помещениях, принадлежащих главе областной организации партии "Наш край", депутату облсовета Юрию Кормышкину, сказано в сообщении.

"Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику. Судя по всему, нервы подвели руководителя области, что заставило его прибегнуть к обыскам. Это политическое давление на оппонентов в чистом виде. Власть полностью овладела методами политической борьбы своих предшественников: единичные случаи в начале переросли в систему. Правда, предшественникам это не помогло, а наоборот – приблизило их расставание с властью. То же будет и с действующей властью, если она будет продолжать в духе предшественников", – отмечают в "Нашем крае".

В партии напомнили, что это обыски у Кормышкина проводятся уже пятый раз за последние пять лет.

"Не успела Верховная Рада официально назначить дату местных выборов на 25 октября, как представители власти на местах "отреагировали". Не имея других аргументов, власть в очередной раз прибегает к силовому давлению на политических оппонентов. За последние пять лет это уже пятые обыски у Юрия Анатольевича. Их использовала предыдущая власть, надеясь таким образом заставить изменить позицию председателя Николаевской областной организации партии "Наш край". Ранее проведенные обыски закончились ничем", – отмечают в партии.

Политическая сила обратилась к президенту и руководству налоговой.

"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии и ожидает реакции от президента Владимира Зеленского по преследованию оппонентов власти и от руководства Государственной налоговой службы Украины по действиям ее сотрудников", – сказано в заявлении "Нашего края".

Теги: Николаев, обыск, Наш край, Государственная налоговая служба Украины
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