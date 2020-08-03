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ПОЛИТИКА

"Наш край" выдвинет кандидатов в советы всех уровней на местных выборах

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

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В партии "Наш край" считают, что люди разуверились и в предыдущей, и в новой власти
В партии "Наш край" считают, что люди разуверились и в предыдущей, и в новой власти
Фото: nashkray.org

Партия "Наш край" примет участие в местных выборах в октябре, ее представителей выдвинут в советы всех уровней. Решение об этом принято на расширенном заседании политсовета партии "Наш край", в котором приняли участие делегаты областных партийных ячеек партии и народные депутаты Украины, сообщает 3 августа пресс-служба политсилы.

"Наш край" идет на местные выборы! Идет в советы всех уровней. Это хозяйственники и профессионалы, которые на протяжении длительного времени работают с людьми и для людей. Всех, кто имеет опыт в реальном секторе экономики, государственного управления, в местном самоуправлении, – мы призываем присоединиться к нам", – заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

Народный депутат Украины Андрей Деркач добавил, что главным критерием отбора кандидатов была нравственность.

"Я уверен, что тысяча профессионалов, объединенных единой целью, могут изменить страну. Для нас важно, чтобы это были нравственные люди. Те, кто хочет в плен к олигархам или партийным боссам – это их право, но наша команда – это люди, для которых имеют значение слова "справедливость", "порядочность" и "профессионализм". Именно такой командой мы видим "Наш край", – отметил народный депутат Украины Андрей Деркач.

Сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов считает, что люди разуверились и в предыдущей, и в новой власти.

"Люди разуверились в новой власти. Люди разуверились в старой власти. Людям нужны профессионалы, которые обустроят все на местах. Которые обустроят нашу страну. Они устали от разговоров и пустых обещаний", – сказал политик.

Сопредседатель "Нашего края", нардеп Антон Киссе назвал одной из главных задач укрепление местного самоуправления.

"Наш край" не стоял и не будет стоять в стороне и наблюдать, как страну ведут в бездну хаоса и упадка. Мы, патриоты своих городов и сел, готовы брать на себя ответственность за их развитие. Чем сильнее будет местная власть, тем сильнее будет в целом и наша страна", – заявил он.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Теги: депутаты, Андрей Деркач, местные выборы, Наш край, Сергей Шахов, Александр Мазурчак, Антон Киссе
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