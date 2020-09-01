В Украине разрабатывают алгоритм проведения выборов в условиях карантина – Степанов

Соблюдение противоэпидемических норм позволит безопасно провести местные выборы, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: Соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центральной избирательной комиссией разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. Об этом 31 августа заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы. Министерство здравоохранения надеется, что местная власть понимает всю опасность ситуации", – отметил Степанов.

По его словам, Минздрав начнет разъяснять противоэпидемические нормы, которые необходимо будет соблюдать в процессе выборов, чтобы голосование прошло безопасно для членов комиссий и для избирателей.

Во время местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий, которые часто располагаются в помещениях школ, для учащихся могут сделать короткие каникулы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.