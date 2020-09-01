Для школьников могут сделать каникулы на время местных выборов – Степанов

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Центизбиркому необходимо еще несколько дней, чтобы совместно с Минздравом наработать рекомендации по проведению местных выборов.

Во время местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий, которые часто располагаются в помещениях школ, для учащихся могут сделать короткие каникулы. Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Укринформ".

"Если говорить о школах, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", – отметил Степанов.

Он также отметил, что Центризбиркому необходимо еще несколько дней, чтоб совместно с Минздравом наработать рекомендации по проведению местных выборов.