Для школьников могут сделать каникулы на время местных выборов – Степанов

Во время местных выборов для обеспечения работы избирательных комиссий, которые часто располагаются в помещениях школ, для учащихся могут сделать короткие каникулы. Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Укринформ".
"Если говорить о школах, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", – отметил Степанов.
Он также отметил, что Центризбиркому необходимо еще несколько дней, чтоб совместно с Минздравом наработать рекомендации по проведению местных выборов.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.