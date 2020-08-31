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Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс. Ранее об этом просил Кравчук

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук направил в Верховную Раду обращение с предложением внести изменения в постановление о местных выборах, поскольку Россия настаивает на проведении голосования и на территории ОРДЛО. Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что пока законодательных инициатив по этому поводу в Раду не поступало.

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Разумков считает, что вносить изменения в постановление о выборах уже поздно
Разумков считает, что вносить изменения в постановление о выборах уже поздно 
Фото: rada.gov.ua

В Верховную Раду пока не поступало каких-либо законодательных инициатив по поводу изменения постановления о местных выборах. Об этом на брифинге 31 августа сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Он напомнил, что с соответствующим предложением выступил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук. 

"Сборный коллектив Верховной Рады, Офиса президента и Кабинета Министров обсуждал это обращение. Меня, к сожалению, не было на этом заседании. Но по состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления", – сказал Разумков. 

Спикер отметил, что избирательный процесс в Украине уже стартовал – согласно законодательству, Рада должна была объявить о проведении выборов не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

"На сегодня этот процесс уже начался, и я не знаю, как можно трактовать любые изменения в это постановление, так как это может привести к тому, что под угрозу будут поставлены выборы на всей остальной территории нашего государства", – заявил Разумков.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начнется 5 сентября

Во время заседания ТКГ 19 августа Кравчук проинформировал участников группы о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, без этого россияне якобы не будут обсуждать все остальные вопросы, в том числе обмен удерживаемыми лицами. 

"Если не хотим [вносить изменения], надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", – сказал глава украинской делегации.

23 августа Разумков сообщил, что письмо Кравчука о пересмотре постановления о местных выборах поступило в Раду

Теги: Верховная Рада, Россия, Леонид Кравчук, Крым, выборы, оккупация, местные выборы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО
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