К заседанию ТКГ будет разработан документ относительно местных выборов в ОРДЛО – Кравчук

Председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук надеется, что Украина успеет разработать документ о выборах в ОРДЛО до 2 сентября.

Кравчук пока не знает, какого характера документ о выборах в ОРДЛО будет подготовлен Фото: EPA

К началу минского заседания трехсторонней контактной группы украинская сторона подготовит документ о местных выборах в ОРДЛО. Об этом журналистам сообщил председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, отмечает "Еспресо".

"Когда начнется минское заседание трехсторонней контактной группы, у нас уже будет документ, я пока не знаю какого характера, подготовленный рабочей группой. И по крайней мере, я скажу так: речь идет о демократическом парламенте Украины. Что для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать на основании всех документов, законов и конституций Украины", – отметил он.

На вопрос журналистов, успеет ли рабочая группа наработать такой документ до 2 сентября, когда состоится заседание ТКГ, Кравчук ответил, что надеется на это.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

На переговорах в Минске 19 августа Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

По словам главы украинской делегации, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что выборы в ОРДЛО должны пройти по специальному закону.