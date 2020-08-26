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Гордон о выборах мэра Киева: В ближайшую неделю следите за Смешко и Порошенко

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко выйдет во второй тур выборов, но не факт, что победит в нем. Журналист со ссылкой на источники сообщил, что в мэрскую кампанию могут вступить несколько рейтинговых кандидатов, и призвал наблюдать за действиями бывшего главы Главного управления военной разведки Минобороны, экс-председателя СБУ Игоря Смешко и пятого президента Петра Порошенко.

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Гордон: Кличко будет во втором туре. Победит ли он большой вопрос
Гордон: Кличко будет во втором туре. Победит ли он – большой вопрос
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В ближайшее время о своем намерении баллотироваться в мэры Киева планируют заявить несколько рейтинговых кандидатов, которые смогут конкурировать с действующим городским головой Виталием Кличко. Об этом 25 августа в эфире телеканала "Украина 24" со ссылкой на свои источники сообщил основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Я подтверждаю то, что уже говорил несколько раз: за два месяца до выборов появятся два человека, которые просто перевернут всю картину выборов... Я вам даже скажу, за кем надо понаблюдать в ближайшую неделю. Надо следить за [бывшим главой Главного управления военной разведки Минобороны, экс-председателем Службы безопасности] Игорем Смешко и ывшим президентом, народным депутатом от "Европейской солидарности"Петром Порошенко. И не факт, что еще не надо понаблюдать за парой человек, чьи фамилии я сейчас не назову", – сказал Гордон.

По его информации, новые кандидаты могут вступить в гонку в начале сентября.

"Думаю, 2-го, 3-го, 4 сентября, в эти три дня, мы увидим двух человек, которые дадут бой Кличко. И Кличко придется очень несладко. Я говорю об этом, зная, какие будут задействованы ресурсы, какие будут задействованы резервы и нестандартные ходы, которые поставят в тупик всех остальных кандидатов в мэры города. А те, кто себе рисует рейтинги, могут успокоиться и заняться разведением капусты", – считает журналист.

Он отметил, что Кличко по-прежнему имеет высокий рейтинг в Киеве и, вероятно, выйдет во второй тур выборов.

"Если не случится ничего экстраординарного, если, не дай бог, не упадет какой-нибудь мост, то, конечно, Кличко будет во втором туре. Победит ли он  это большой вопрос... Потому что мы увидим схватку гигантов, и будет интересно", – прогнозирует Гордон.

Он сказал, что как киевлянин видит ошибки в работе Кличко, но местные жители хорошо к нему относятся из-за человеческих качеств.

"К Кличко очень хорошо относятся люди. Знаете, чем он берет киевлян? Добротой. К нему хорошее отношение, к нему грязь не прилипает даже. Вот он скажет "писька" [вместо "після"], извините... Если бы другой сказал, уже бы [скандал разгорелся]. А к нему с улыбкой относятся. Он даже в своих этих оговорках человечный и добрый. Это очень важно... Люди ждут от мэра доброты тоже. Они хотят видеть доброго человека, который способен пошутить над собой. И фигура Виталия Владимировича, несмотря на целый ряд проблем в управлении Киевом (а проблемы есть, и мне как киевлянину многое, очень многое в Киеве сегодня не нравится), настолько обезоруживающе хороша.... Многие люди его любят, даже несмотря на то, что город не подтверждает статус столицы крупной державы", – сказал журналист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, телеведущий, выдвиженец партии "Голос" Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский. 

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, наивысший рейтинг в столице у Кличко – за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать. На втором месте Пальчевский (9,1%), на третьем – Попов (8,3%).

Теги: Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, выборы, Игорь Смешко, местные выборы
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