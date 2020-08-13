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Кличко и партия УДАР победили бы на выборах в Киеве, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье – опрос

За действующего городского голову Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и определились с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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Кличко занимает пост мэра Киева c 2014 года
Кличко занимает пост мэра Киева c 2014 года
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко снова победил бы на выборах городского головы столицы, если бы они проходили в ближайшие выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. 

Так, согласно исследованию, за Кличко готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать.

На втором месте телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский (9,1%). На третьем – бывший городской голова Киева, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов (8,3%), на четвертом – кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа", народный депутат Ирина Верещук (6,2%), на пятом – кандидат от "Голоса", шоумен Сергей Притула (5,5%). 

Остальные вероятные претенденты набирают менее 5%. 

Скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

За партию "Удар Виталия Кличко" намерены голосовать 19,8% избирателей, которые намерены пойти на выборы и определились с выбором. На втором месте пропрезидентская "Слуга народа" (15,0%), на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%), на четвертом – партия "Перемога Пальчевського" (7,1%), на пятом – "Батьківщина" (5,5%) и "Сила и честь" (5,5%). 

Остальные партии набирают менее 5%. 

Скриншот: Олена Зеленська / Facebook
Скриншот: razumkov.org.ua

Исследование  проводили в период с 24 июля по 2 августа 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. В опросе приняли участие 2019 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От правящей партии "Слуга народа" на выборы пойдет Верещук. "Батьківщину будет представлять экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко. 11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от "Голоса". 

Теги: Киев, Виталий Кличко, Александр Попов, соцопрос, исследование, Ирина Верещук, местные выборы, Сергей Притула, Слуга народа, Андрей Пальчевский, Сила и честь
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