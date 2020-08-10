Социально незащищенные категории жителей столицы получат наборы для защиты от COVID-19 – Кличко

По словам мэра Киева Виталия Кличко, "аптечку киевлянина", укомплектованную средствами защиты от коронавируса, в ближайшее время получат 60 тыс. жителей столицы.

Городской голова Киева Виталий Кличко 10 августа в Facebook анонсировал увеличение поддержки социально незащищенных категорий жителей столицы со стороны городских властей.

"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь. Более 60 тыс. социально незащищенных категорий киевлян разных категорий в ближайшее время получат "аптечку киевлянина", – рассказал Кличко в своем видеообращении.

Он сообщил, что аптечку укомплектуют необходимыми средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Кроме того, туда положат памятку с рекомендациями специалистов, что делать при первых симптомах COVID-19 и по профилактике заболевания.

"Мы все должны быть осторожны, придерживаться элементарных правил, чтобы защитить себя и близких", – подчеркнул Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек (+387). В Киеве с начала вспышки зафиксировали 9564 случая COVID-19, из которых 66 – в последние сутки. Всего в столице умерли 147 пациентов с коронавирусом, 3214 человек выздоровели от COVID-19.