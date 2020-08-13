Новый киевский фонтан, который открыл Кличко, внесли в книгу рекордов Украины

Фонтан в парке Партизанской славы в Киеве признали самым высоким пешеходным фонтаном в Украине. Мэр столицы Виталий Кличко презентовал его жителям столицы 12 августа во время открытия обновленного парка.

В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников Фото: kyivcity.gov.ua

Новый фонтан в парке Партизанской славы в Киеве внесли в Национальный реестр рекордов Украины. 13 августа об этом сообщил сайт Киевской государственной городской администрации.

Сертификат о том, что новый фонтан является самым высоким среди пешеходных в Украине, коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" получило накануне, когда городской голова столицы Виталий Кличко открывал обновленный парк.

Световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от шести до 7,7 м создают водопад, струи воды также поднимаются снизу. Для создания водного рисунка установили 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков.

Фонтан работает с 10.00 до 15.00 и с 18.00 до 23.00 ежедневно, кроме вторника (технический день).

Парк Партизанской славы после капитального ремонта его центральной части, который длился с 2018 года, Кличко открыл 12 августа.