Новый киевский фонтан, который открыл Кличко, внесли в книгу рекордов Украины

Новый фонтан в парке Партизанской славы в Киеве внесли в Национальный реестр рекордов Украины. 13 августа об этом сообщил сайт Киевской государственной городской администрации.
Сертификат о том, что новый фонтан является самым высоким среди пешеходных в Украине, коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" получило накануне, когда городской голова столицы Виталий Кличко открывал обновленный парк.
Световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от шести до 7,7 м создают водопад, струи воды также поднимаются снизу. Для создания водного рисунка установили 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков.
Фонтан работает с 10.00 до 15.00 и с 18.00 до 23.00 ежедневно, кроме вторника (технический день).
Парк Партизанской славы после капитального ремонта его центральной части, который длился с 2018 года, Кличко открыл 12 августа.