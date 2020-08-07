Кличко рассказал, сколько ночных клубов Киева закрыли из-за нарушений противоэпидемических правил

За месяц в Киеве составили 550 админпротоколов в отношении заведений за нарушение противоэпидемических мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной болезни COVID-19, сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: За прошлый месяц проведено более 2,5 тыс. проверок и составлено более 550 протоколов Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве в июле проведено более 2,5 тыс. проверок заведений на соблюдение противоэпидемических правил. Об этом на брифинге 7 августа сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За прошлую неделю сотрудники госпродпотебслужбы и муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 570 ресторанов, кафе, магазинов и рынков города. Составлено 103 протокола о нарушении. За прошлый месяц проведено более 2,5 тыс. проверок и составлено более 550 протоколов", – сказал Кличко.

Он добавил, что за нарушения были закрыты восемь ночных клубов и других развлекательных заведений Киева.

В столице за прошлые сутки подтвердили 186 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Киеве COVID-19 забобело 9178 человек, 3163 выздоровели, 142 умерли.

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.