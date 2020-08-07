На "Киевхлебе" – вспышка коронавируса, заразилась почти половина сотрудников

На предприятии "Киевхлеб" COVID-19 заболело 37 сотрудников, цех-пекарню закрыли, сказал мэр Киева Виталий Кличко.

На предприятии "Киевхлеб" зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на брифинге 7 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На предприятии "Киевхлеб" сначала трое сотрудников обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у ни COVID-19", – сказал мэр.

После этого были обследованы и сдали тесты все сотрудники предприятия – 77 человек.

"37 человек оказались инфицированы. Цех-пекарню закрыли на карантин, там проводят усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции", – сказал Кличко.

В столице за прошлые сутки подтвердили 186 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Киеве COVID-19 забобело 9178 человек, 3163 выздоровели, 142 умерли.

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.