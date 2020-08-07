Медикам и чиновникам в Москве предлагают привиться от COVID-19 – СМИ

В Москве как минимум одна больница составляет списки сотрудников на вакцинацию от COVID-19 препаратом, разработанным московским институтом Гамалея. В правительстве Москвы сказали, что получали также приглашения на вакцинацию, сообщило агентство Bloomberg.

В России говорят, что вакцина безопасна и прошла клинические испытания Фото: EPA

Некоторым медикам и чиновникам предлагают сделать прививку от COVID-19. При этом вакцину еще не зарегистрировали, сообщило агентство Bloomberg 6 августа со ссылкой на свои источники.

По словам одного из врачей, получившего приглашение, как минимум одна больница уже составляет списки сотрудников на вакцинацию препаратом, разработанным московским институтом Гамалея.

Представитель правительства Москвы сказал, что аналогичные уведомления о приглашении добровольцев для вакцинации разослали сотрудникам ведомства.

Bloomberg пишет, что видело подобное приглашение. В нем говорится, что вакцина безопасна и прошла клинические испытания.

В пресс-службе правительства Москвы не комментировали данную информацию.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что также получил это предложение.

По сведениям агентства "Интерфакс", несколько московских медработников и сотрудников мэрии уже опробовали на себе вакцину от коронавируса. Сделано это было добровольно, в рамках клинических испытаний препарата.

"В рамках проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19 несколько сотрудников мэрии и медиков, в основном главврачи больниц, в добровольном порядке уже опробовали на себе антивирусный препарат", – сказал источник агентства, уточнив, что речь идет о вакцине, которую разрабатывает научный институт имени Гамалея.

По словам источника, на следующей неделе ожидается регистрация этого препарата. После этого начнется вакцинация врачей, учителей и работников транспортных предприятий.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что российские ученые спешат дать ответ на требование президента Владимира Путина разработать вакцину против коронавируса к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.