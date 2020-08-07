Кличко: Неизвестные на двух грузовиках украли с Подольско-Воскресенского моста 12 новых вантов

Полиция открыла уголовное производство по факту кражи оборудования с Подольско-Воскресенского моста, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве накануне вечером неизвестные украли с Подольско-Воскресенского моста 12 новых вантов. Об этом 7 августа в Facebook заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Молодые люди спортивного телосложения в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", – написал Кличко.

По его словам, он уже обратился в правоохранительные органы. Полиции, в частности, были переданы записи с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников. Также показания дали пострадавшие охранники.

Сейчас открыто уголовное производство и ведется следствие.

"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта… Я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Убежден: правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями", – уточнил Кличко.

Он отметил, что власти города намерены достроить и открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца этого года.

Строительство Подольско-Воскресенского моста началось в 1993 году, однако несколько раз приостанавливалось в связи с нехваткой финансирования.

В декабре 2016 года Кличко заявлял, что киевские власти хотят ввести Подольско-Воскресенский мост в эксплуатацию через три года.