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Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева

Егор Фирсов и команда экоактивистов решили участвовать в местных выборах в Киевский городской совет. Сам Фирсов мотивом выдвижения своей кандидатуры в мэры Киева назвал то, что никто из политиков не предложил четкого решения экологических проблем.

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Фирсов заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Киева
Фирсов заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Киева
Фото: Егор Фирсов / Facebook

Бывший народный депутат и экс-врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов будет бороться за кресло мэра Киева. Об этом Фирсов написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая альтернатива", – заявил он.

Фирсов заявил, что его команда понимает всю сложность прохождения в местные советы. Он добавил, что у экоактивистов нет большого бюджета", но есть план решения экологических проблем Киева.

"Завесить весь Киев своими физиономиями, как Пальчевский, Береза и другие, мы не сможем. Зато у нас есть главное – конкретная идея и цель", – написал Фирсов.

Мотивом выдвижения кандидатуры для экоактивиста стало то, что ни одна политическая сила в Украине не предлагает четкого решения экологических проблем.

"На слуху что угодно – тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас", – отметил Фирсов.

Фирсов был назначен врио главы Государственной экоинспекции Украины в ноябре 2019 года. Уволили его 13 мая 2020 года, назначив на эту должность Андрея Малеваного. Фирсов утверждал, что с ним пытались "решать" вопросы, а о своем увольнении он узнал "из какой-то ссылки на YouTube".

По информации ZN.UA, увольнение Фирсова было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Издание выяснило, что глава государства "был уязвлен тем, что Фирсов не так часто, как хотелось бы президенту, упоминал о заслугах главы государства в деле принуждения экологически безответственного бизнеса к упорядоченной деятельности". За время работы Фирсова врио главы ведомства ряд крупных предприятий были оштрафованы за экологические нарушения "на беспрецедентно большие для Украины суммы", отметило ZN.UA.

Теги: Киев, Киевсовет, Егор Фирсов, местные выборы
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