Смешко возглавит список партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-главы СБУ Игорь Смешко будет баллотироваться в депутаты Киевсовета от партии "Сила и честь". Решение о его выдвижении в мэры Киева пока не принято – по этому поводу продолжается внутрипартийная дискуссия.

Бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко возглавит список партии "Сила и честь" на выборах в Киевский городской совет в октябре. Такое решение было принято на 10-м внеочередном съезде партии, который состоялся 1 сентября, сообщила ее пресс-служба.

Решение об участии Смешко в выборах мэра Киева пока не принято – по этому поводу продолжается внутрипартийная дискуссия. Пресс-служба партии отметила, что большинство членов политсовета "Силы и чести" поддерживает выдвижение кандидатуры Смешко в мэры и его активное участие в выборах в Киеве, поскольку это "позволит донести до как можно большего количества граждан идеи и программные положения партии и будет способствовать дальнейшему развитию партии в регионах и ее постепенной подготовке к следующим парламентским выборам".

"Сила и честь" рассчитывает создать в Киевсовете "мощную фракцию". Среди своих главных приоритетов партийцы назвали борьбу с коррупцией, создание реального местного самоуправления, улучшение уровня и качества жизни граждан, их медицинского и коммунального обеспечения.

На съезде партия также приняла решение участвовать в местных выборах во всех регионах Украины.

Смешко в 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Минобороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер).

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, в Киеве самый высокий рейтинг у партии мэра Виталия Кличко УДАР – за нее готовы проголосовать 19,8% избирателей, которые намерены пойти на выборы и определились. На втором месте пропрезидентская "Слуга народа" (15,0%), на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%), на четвертом – "Европейская солидарность" (11,4%), на пятом – партия "Перемога Пальчевського" (7,1%), на шестом – "Батьківщина" (5,5%) и "Сила и честь" (5,5%). Остальные партии набрали бы менее 5%.